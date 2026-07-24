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Царьград

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Суд обязал морг Алтайского края выплатить семье 200 тыс рублей

Суд обязал морг Алтайского края выплатить семье 200 тыс рублей

В Славгороде произошла ошибка в морге: перепутаны тела двух умерших женщин. Муж и сын одной из них получили компенсацию 200 тыс.

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