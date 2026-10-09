Гибридный Azimut: эксперт назвал возможную цену новинки

По оценкам начальника управления автокредитования Инго Банка Андрея Еременко, базовая версия гибридного Lada Azimut в текущих ценах обошлась бы покупателю примерно в 3,5 млн рублей.
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