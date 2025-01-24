Минобороны РФ: экипажи вертолетов ликвидировали живую силу ВСУ в курском приграничье

Также был уничтожен опорный пункт противника Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию украинской армии, а вертолет Ми-35М ликвидировал живую силу и опорный пункт противника в курском приграничье, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.