Гурулёв призвал мобилизовать всех безработных и отправить в зону СВО

Раскольников Проведите медкомиссию этих безработных и выяснится, что процентов 90 из них не годны служить. Одни по состоянию здоровья, другие в силу возраста. Квакнул громко в пустоту. Высокооплачиваемый самовлюблённый болтун.

Владимир Козлов Безработными для фронта назначат русских, которым не дают рабочих мест из-за гастарбайтеров. Об этом говорилось не один раз. Да и бездельников мигрантов полно - потенциальных врагов РФ, но, похоже, что их боятся или не хотят брать даже для рытья окопов.