Депутат Госдумы, член комитета по обороне, военачальник Андрей Гурулёв командовал 58-й армией, недавно получившей звание Гвардейская.
Гурулёв призвал мобилизовать всех безработных и отправить в зону СВО
Комментарии
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Раскольников
Проведите медкомиссию этих безработных и выяснится, что процентов 90 из них не годны служить. Одни по состоянию здоровья, другие в силу возраста. Квакнул громко в пустоту. Высокооплачиваемый самовлюблённый болтун.
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2 час.
Владимир Козлов
Безработными для фронта назначат русских, которым не дают рабочих мест из-за гастарбайтеров. Об этом говорилось не один раз. Да и бездельников мигрантов полно - потенциальных врагов РФ, но, похоже, что их боятся или не хотят брать даже для рытья окопов.
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2 час.
МБ
Марина Биченова
У нас армия риэлторов, армия охранников( в основном с оружием знакомы), армия менеджеров и ещё новых россиян не одна армия. Зато что содержим их многочисленные семейства, пусть по- воюют на благо России.
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1 час.
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