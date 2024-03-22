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Снежана Егорова: СБУ рекомендует: 10 журналистов, которых нужно травить и посадить

Снежана Егорова: СБУ рекомендует: 10 журналистов, которых нужно травить и посадить

Наша любимая рубрика: «Прелестно»! Украинские «соросята» и американская агентура в сфере журналистики составили и озвучили очередной список тех, кого надо травить и посадить: — Дмитрий Корнейчук— Михаил Чаплыга— Дмитрий Спивак— Руслан Бортник— Вадим Карасев— Андрей Ермолаев— Виталий Дикий— Кость Бондаренко— Андрей Вигиринский— Андрей Золотарев Отметим, что к Корнейчуку уже СБУ наведалась.

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