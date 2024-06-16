Шесть заключённых ликвидированы: что известно о захвате заложников в СИЗО в соседнем с Кубанью регионе

Шесть заключённых ликвидированы: что известно о захвате заложников в СИЗО в соседнем с Кубанью регионеСегодня рано утром шесть заключённых, содержавшихся в камерах СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, взяли в заложники двух сотрудников.