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Шесть заключённых ликвидированы: что известно о захвате заложников в СИЗО в соседнем с Кубанью регионе

Шесть заключённых ликвидированы: что известно о захвате заложников в СИЗО в соседнем с Кубанью регионе

Шесть заключённых ликвидированы: что известно о захвате заложников в СИЗО в соседнем с Кубанью регионеСегодня рано утром шесть заключённых, содержавшихся в камерах СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, взяли в заложники двух сотрудников.

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