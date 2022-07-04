В новый районах Краснодара заложат больше мест в школах, детсадах и поликлиниках

В Гордуме Краснодара утвердили изменения в местные нормативы градостроительного проектирования. Они определят численность населения проектируемых жилых районов, а также закрепляют необходимое количество мест в социальных объектах, которые требуется обеспечить для комфортного и качественного проживания жителей проектируемой застройки.