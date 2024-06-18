Доброе утро! ☀️ Вторник — это второй понедельник, который дает тебе возможность начать заново то, что не удалось сделать вчера.
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Доброе утро! ☀️ Вторник — это второй понедельник, который дает тебе возможность начать заново то, что не удалось сделать вчера.