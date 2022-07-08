Полицейские из Мурманской области рассказали о своей семье

Сегодня в России отмечается День любви, семьи и верности. Понятия эти, в общем очевидные и понятные всем, все-таки означают для каждого человека что-то свое, личное очень… …Он ее увидел в еще 3 классе и подумал, что лучше не бывает, просто быть не может! Родители переехали в другой район города, он пришел в новую школу, а там одноклассница Таня – белая блузка, красная юбочка… Потом их ждала долгая школьная дружба, одна большая компания, настоящая любовь, свадьба, трое сыновей.
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