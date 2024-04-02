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В РБК объяснили, насколько Финляндия и Швеция интегрировались в НАТО

В РБК объяснили, насколько Финляндия и Швеция интегрировались в НАТО

После проведения спецоперации ВС РФ на Украине, Финляндия и Швеция приняли решение отказаться от политики нейтралитета и вступили в Североатлантический альянс, увеличив тем самым количество участников НАТО до 32 государств.

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