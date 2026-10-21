Высокий ритм современной жизни ежедневно держит людей в напряжении. Такое состояние часто становится катализатором различных заболеваний, что особенно опасно для женщин, готовящихся к беременности.
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