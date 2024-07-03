Во власть проникли саботажники: Как подрывают исполнение приказа Путина, раскрыл член СПЧ

Kremlin Pool/Globallookpress Вчера 13K прочитали Во власть проникли саботажники. Как подрывают исполнение приказа Владимира Путина о реформировании миграционной политики России, в прямом эфире раскрыл член СПЧ Кирилл Кабанов.
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