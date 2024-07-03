Добрый Мир
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Добрый Мир

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Во власть проникли саботажники: Как подрывают исполнение приказа Путина, раскрыл член СПЧ

Во власть проникли саботажники: Как подрывают исполнение приказа Путина, раскрыл член СПЧ

Kremlin Pool/Globallookpress Вчера 13K прочитали Во власть проникли саботажники. Как подрывают исполнение приказа Владимира Путина о реформировании миграционной политики России, в прямом эфире раскрыл член СПЧ Кирилл Кабанов.

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Комментарии
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Игорь Хрипков
Россияне должны узнать имена этих &quot;героев&quot;, их должности и желательно слова.
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10 час.

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