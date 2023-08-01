Иркутск Сегодня

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  • Evgenija Palette
    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

Иркутский аэропорт обслужил двухмиллионного пассажира

В аэропорту Иркутска наступила количество обслуженных пассажиров достигло двух миллионов. Этот значимый момент был зафиксирован в конце июля, что существенно опережает прошлогодние показатели, когда этот рубеж был преодолен только в начале октября.

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