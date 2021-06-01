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Новости китайской инициативы «пояс и путь»

Портал PRC.TODAY продолжает знакомить вас с новостями китайской инициативы «пояс и путь». Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс и один путь» финансово и политически – Президент Алиев «Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс и один путь» финансово и политически» — заявил Президент Ильхам Алиев в ходе видеоконференции «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», организованной … Сообщение Новости китайской инициативы «пояс и путь» появились сначала на Новостной портал PRC.

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