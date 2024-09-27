Ядерный вопрос, новости из зоны СВО и бюджет: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя предваряет важные решения – с большой долей вероятности продолжится обсуждение изменений в ядерной доктрине, в зоне СВО российские силы подходят вплотную к важным населенным пунктам, а Государственная дума готовится рассматривать федеральный бюджет.
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