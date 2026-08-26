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Театр абсурда

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Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

 Валерия Городецкая Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»@ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

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