БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Человечество тупеет

Человечество тупеет

«Идиократия» (англ. Idiocracy; от «идиот» + др.-греч. κράτος «власть») — американский фильм 2006 года Уровень интеллекта людей снижается Человечество не только вымирает, но и стремительно тупеет буквально на глазах, сообщает канал «Банкста».

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Воробей

- "Что также стало одной из причин подавления базового инстинкта «плодитесь и размножайтесь». Разрушения института семьи, брака;"   Рассмешило!