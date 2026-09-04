Человечество тупеет

«Идиократия» (англ. Idiocracy; от «идиот» + др.-греч. κράτος «власть») — американский фильм 2006 года Уровень интеллекта людей снижается Человечество не только вымирает, но и стремительно тупеет буквально на глазах, сообщает канал «Банкста».
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