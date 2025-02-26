Пентагоновские дроны с ИИ могут довести мир до ядерной войны

Американская корпорация Google удалила из своих принципов разработки искусственного интеллекта формулировку, предписывающую избегать применения этой технологии в потенциально опасных для человека целях, в том числе в военных.
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