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Экс-премьер Японии Абэ обвинил Зеленского в начале спецоперации на Украине

Экс-премьер Японии Абэ обвинил Зеленского в начале спецоперации на Украине

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в Североатлантическом Альянсе и нежелание урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу специальной операции РФ на территории Украины.

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