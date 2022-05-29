Экс-премьер Японии Абэ обвинил Зеленского в начале спецоперации на Украине

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в Североатлантическом Альянсе и нежелание урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу специальной операции РФ на территории Украины.
Бывший премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция украинского лидера Владимира Зеленского по членству в Североатлантическом Альянсе и нежелание урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу специальной операции РФ на территории Украины.
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