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Futures Swing As Global Bond Yields Follow Oil Tick For Tick

Futures Swing As Global Bond Yields Follow Oil Tick For Tick

Futures Swing As Global Bond Yields Follow Oil Tick For Tick US equity futures are lower with Tech underperforming as oil prices / bond yields move higher (although off session highs), both in response to an acceleration in "kinetic hostilities" in the Middle East.

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