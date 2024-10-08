20 творений природы, способных вызвать ужас даже у человека с крепкой психикой

Иногда смотришь фильмы ужасов и удивляешься фантазии авторов. Как можно было придумать такого монстра?! Но оказывается, что природа может быть куда более изощренной! Не верите? Тогда посмотрите фото ниже.
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