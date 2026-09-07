На фестивале «Кинешма купеческая» гостей угощали повидлом по старинным рецептам и учили расписывать пряники

Осенний событийный сезон в Ивановской области 5 сентября открыл фестиваль «Кинешма купеческая». Мероприятие традиционно прошло на обновленном Волжском бульваре – знаковом месте города, которое вдохновляло писателей, художников и режиссеров, а сегодня является любимой территорией для отдыха горожан и путешественников.