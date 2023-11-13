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Лучшие моменты 2-го дня итогового турнира ATP – Медведев обыграл Рублева, Зверев победил Алькараса

Лучшие моменты 2-го дня итогового турнира ATP – Медведев обыграл Рублева, Зверев победил Алькараса

Tennis TV опубликовал хайлайты второго игрового дня итогового турнира ATP. В первом матче Александр Зверев победил Карлоса Алькараса (6:7(3), 6:3, 6:4), а во втором Даниил Медведев был сильнее Андрея Рублева – 6:4, 6:2.

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