Министр спорта Кузбасса заявил о готовности региона принять Чемпионат мира по хоккею с мячом

В 2024 году мировое первенство проводиться не будет.Министр физической культуры Кузбасса Сергей Мяус отреагировал на заявление Международной федерации хоккея с мячом (FIB) об отмене мужского и женского Чемпионатов мира в 2024 году по причине отсутствия организаторов.