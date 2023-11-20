Салоны УАЗов стали тише

Ульяновский автозавод слегка улучшил модели «Патриот», «Пикап» и «Профи», пишет портал Quto. Автомобили ульяновского автозавода из «Нового модельного ряда» стали оснащать специальными демпферами рычагов управления трансмиссией, которые делают салон акустически комфортнее для пассажиров и снижают вибрации.
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