Врач Кузькина: хобби, спорт и дыхательные практики помогут в борьбе с курением

Назначать день отказа лучше как можно раньше. Эффективными способами борьбы с пагубной привычкой поделилась заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина в интервью сайту «Пенза Пресс».
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