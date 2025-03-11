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Врач Кузькина: хобби, спорт и дыхательные практики помогут в борьбе с курением

Врач Кузькина: хобби, спорт и дыхательные практики помогут в борьбе с курением

Назначать день отказа лучше как можно раньше. Эффективными способами борьбы с пагубной привычкой поделилась заведующая отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Кузькина в интервью сайту «Пенза Пресс».

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