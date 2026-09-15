Уэбб объявил об отстранении арбитров VAR после ошибки в матче

Говард Уэбб, глава Pro Ref, временно отстранил судей VAR, допустивших ошибку в матче "Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед", который состоялся 13 сентября 2026.
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