22.75% OFF от Banggood WW Промокод: BG90da11 Условия: BlitzWolf® BW-TH8 11 in 1 USB-C Data Hub with 100W Type-C PD Power Delivery 2 USB3 & 2 USB2 4K@30HZ & 1080P@60HZ Resolution Stable Internet SD & TF Card Slot & Audio Sync Output Срок действия: от 31.