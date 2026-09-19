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ФедералПресс

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Над российскими регионами за ночь сбили более 300 БПЛА

Над российскими регионами за ночь сбили более 300 БПЛА

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. В ночь с 18 на 19 сентября над субъектами РФ перехватили и ликвидировали более 300 вражеских беспилотников.

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