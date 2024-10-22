В Алтайском крае замедлилась годовая инфляция

Расширилось предложение отдельных товаров, а также проявился эффект сравнительной базы по непродовольственным товарам и услугам В сентябре годовая инфляция в Алтайском крае составила 8,65% (в августе она была на уровне 8,99%).
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