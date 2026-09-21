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The Eurasia Daily news agency

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Russian troops " cut in half" the defense of the Armed Forces of Ukraine in Orekhove in the Zaporozhye region

Russian troops " cut in half" the defense of the Armed Forces of Ukraine in Orekhove in the Zaporozhye region

The Armed Forces of the Russian Federation " cut in half " the defense of the Armed Forces of Ukraine in Orekhovo in the Zaporozhye region, reported in the Russian law enforcement agencies.

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