Russian troops " cut in half" the defense of the Armed Forces of Ukraine in Orekhove in the Zaporozhye region

The Armed Forces of the Russian Federation " cut in half " the defense of the Armed Forces of Ukraine in Orekhovo in the Zaporozhye region, reported in the Russian law enforcement agencies.
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