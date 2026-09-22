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ИА Регнум

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Риелтор Асоулюк объяснила, что делать при обнаружении дефектов в новостройке

Риелтор Асоулюк объяснила, что делать при обнаружении дефектов в новостройке

При обнаружении дефектов в квартире в новостройке собственнику необходимо зафиксировать недостатки, направить застройщику письменную претензию и потребовать их устранения или компенсации расходов.

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