«Китайцы» made in Russia: новые модели на конвейерах российских заводов

В 2024 году российский автопром продолжил восстанавливаться после ухода компаний из недружественных стран, хотя и не столь быстрыми темпами, как предполагалось — некоторые заводы так и не вышли из простоя, который затянулся уже почти на 2,5 года.
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