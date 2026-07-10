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Газета.ру

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Доцент Балынин: некоторым семьям в РФ положена выплата на школьную форму

Доцент Балынин: некоторым семьям в РФ положена выплата на школьную форму

В России действует указ о поддержке многодетных семей, который предписывает регионам обеспечить детей школьной и спортивной формой для учебы, напомнил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

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