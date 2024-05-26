Боррель обсудил с главой МИД Армении Мирзояном мир на Южном Кавказе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, в ходе которого стороны обсудили развитие двусторонних отношений Еревана и Брюсселя, а также мирное урегулирование в регионе.