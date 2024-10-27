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Создан порошок с рекордным уровнем поглощения CO2 из воздуха

Создан порошок с рекордным уровнем поглощения CO2 из воздуха

Сегодня удаление сколько-нибудь значимых объёмов углекислого газа из атмосферы (главного катализатора парникового эффекта) является неподъёмной задачей как по стоимости процесса, так и по его эффективности.

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Комментарии
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Модест
Можно этим порошком марсианскую атмосферу в чувство привести, которая на 95% состоит из углекислоты.
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11 час.

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