США назвали русский СУ-35С одним из лучших истребителей на Земле

Русский истребитель Су-35С заслуженно занимает место в ряду "лучших на Земле", заявили в США.Русский истребитель Су-35С заслуженно занимает место в ряду "лучших на Земле", пишет американское издание 19FortyFive.
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