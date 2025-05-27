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США назвали русский СУ-35С одним из лучших истребителей на Земле

США назвали русский СУ-35С одним из лучших истребителей на Земле

Русский истребитель Су-35С заслуженно занимает место в ряду "лучших на Земле", заявили в США.Русский истребитель Су-35С заслуженно занимает место в ряду "лучших на Земле", пишет американское издание 19FortyFive.

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