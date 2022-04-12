Фотографія заарештованого Віктора Медведчука, опублікована СБУ, 12 квітня 2022 року В СБУ заявили про арешт головного союзника Путіна в Україні Віктор Медведчук, який очолює «Опозиційну платформу – За життя», відомий також як «кум Путіна» Служба безпеки України заявила у вівторок про арешт проросійського політика Віктора Медведчука, який вважається найближчим та найвпливовішим союзником Володимира Путіна […] Сообщение У СБУ заявили про арешт головного союзника Путіна в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.