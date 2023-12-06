«Не упустит возможности», — продюсер Орбакайте, вышедшей в цветах украинского флага, раскрыл план ее заработка в РФ

Кристина Орбакайте путешествует по миру, не теряя возможности заработка в родной стране. Девушку осуждают артистку за (цитируем) «двуличие», за «желание занять 2 стороны», но та продолжает идти напролом и действует так, как ей необходимо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии