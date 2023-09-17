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Менеджер Копылова: «Дана Уайт разбирал бой с Фремдом, Роман должен попасть в топ-15 UFC»

«Дана Уайт сейчас разбирал поединок Ромы. В общем, вполне вероятно, что Рома в 2023 году проведет четвертый бой, что является отличным показателем.

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