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ТАСС: СК начал доследственную проверку Андрея Макаревича* по делу об экстремизме

Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с телефонным пранкером, сообщает 4 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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