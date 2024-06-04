ТАСС: СК начал доследственную проверку Андрея Макаревича* по делу об экстремизме

Следственный комитет (СК) России проводит доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* после его беседы с телефонным пранкером, сообщает 4 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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