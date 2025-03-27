Инженер-технолог Кокарев: июль — самый невыгодный месяц для строительства

Июль является самым невыгодным месяцем для строительства загородного дома, зимой же некоторые материалы продаются дешевле из-за низкого спроса, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение инженера-технолога завода "Поревит" Павла Кокарева.
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