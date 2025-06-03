«Учитывая, что это не первый случай...» Володин потребовал мер против организации незаконной миграции в вузах

Министерство науки и высшего образования России должно оценить действия руководства вузов в связи с участившимися случаями их вовлечения в организацию незаконной миграции и принять меры по недопущению подобного.
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