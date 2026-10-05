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Тульские новости

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Тульский суд обязал выдать удостоверение ветерана военнослужащему ДНР

Тульский суд обязал выдать удостоверение ветерана военнослужащему ДНР

Мужчина проходил службу в составе внутренних войск МВД ДНР, участвовал в боевых действиях на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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