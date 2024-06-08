СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Кицис
    http://www.onomastikon.ru/proishogdenie-familii-sytnik.htm"Ухмылялся в лицо...
  • Александр Ляшенко
    Бред сивой кобылы: "эффект резкой девальвации рубля был быстро нивелирован. В сентябре уже Путин принял политическое ...Переворот провали...
  • Алла
    Если бы не Попов и Суровикин, где бы мы сейчас были с той армией, которая начала СВО. Путин слишком доверял Шойгу и ч...Поздравляю некото...

"МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КАЗАХСТАН": ДЕПУТАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА

"МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КАЗАХСТАН": ДЕПУТАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА

Отказ от кириллицы, мифы о независимости и, наконец, унижение людей, не говорящих на государственном языке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Коля Колянов
На границе с азиатами поставить хороший забор и послать их бабочек ловить.
Ответить
1 час.
Ирина52
Карьеру делали ЕДИНИЦЫ, а остальных использовали ,,и только,в том числе и как животных в зоопарке ,для развлечения &quot;чистой публики&quot; во время   императорских  гуляний...То, что представителей народностей РИ заставляли сидеть часами, развлекая публику, это ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. Как и то, что в школах  даже между собой ученикам было ЗАПРЕЩЕНО  разговаривать на родном языке. То есть политика  нынешних прибалтов - калька с языковой политики РИ.
Ответить
1 час.
М
ММ
Михаил Александрович Романов. В 1915 году он был назначен командующим Кавказской туземной конной дивизией (т.н. Дикой дивизией), которая комплектовалась выходцами с Северного Кавказа. Т.е. Дикая дивизия не воевала, а развлекала публику??? Не смешите. Дивизия- это единицы?
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх