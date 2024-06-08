"МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КАЗАХСТАН": ДЕПУТАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА

Ирина52

Карьеру делали ЕДИНИЦЫ, а остальных использовали ,,и только,в том числе и как животных в зоопарке ,для развлечения "чистой публики" во время императорских гуляний...То, что представителей народностей РИ заставляли сидеть часами, развлекая публику, это ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. Как и то, что в школах даже между собой ученикам было ЗАПРЕЩЕНО разговаривать на родном языке. То есть политика нынешних прибалтов - калька с языковой политики РИ.