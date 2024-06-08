Отказ от кириллицы, мифы о независимости и, наконец, унижение людей, не говорящих на государственном языке.
"МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ВВЕСТИ ВОЙСКА В КАЗАХСТАН": ДЕПУТАТ ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА
Комментарии
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КК
Коля Колянов
На границе с азиатами поставить хороший забор и послать их бабочек ловить.
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1 час.
Ирина52
Карьеру делали ЕДИНИЦЫ, а остальных использовали ,,и только,в том числе и как животных в зоопарке ,для развлечения "чистой публики" во время императорских гуляний...То, что представителей народностей РИ заставляли сидеть часами, развлекая публику, это ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. Как и то, что в школах даже между собой ученикам было ЗАПРЕЩЕНО разговаривать на родном языке. То есть политика нынешних прибалтов - калька с языковой политики РИ.
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1 час.
М
ММ
Михаил Александрович Романов. В 1915 году он был назначен командующим Кавказской туземной конной дивизией (т.н. Дикой дивизией), которая комплектовалась выходцами с Северного Кавказа. Т.е. Дикая дивизия не воевала, а развлекала публику??? Не смешите. Дивизия- это единицы?
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51 мин.
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