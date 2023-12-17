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Ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса

Ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса

Ученые из Бирмингемского университета провели исследование, в ходе которого сделали вывод, что употребление жирной пищи во время стрессового состояния может отрицательно сказаться на кровоснабжении мозга и организме.

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