Как это неприятно!

Panna Hegedüs. From Hegedüs et al., 2024, Nature Communications. Наша новая картинка дня взята из свежей статьи в Nature Communications, в которой венгерским нейробиологам, кажется, удалось нащупать нейроны, активно вовлеченные в обучение на негативных примерах.
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