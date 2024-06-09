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Мы соседи по планете

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Как это неприятно!

Как это неприятно!

Panna Hegedüs. From Hegedüs et al., 2024, Nature Communications. Наша новая картинка дня взята из свежей статьи в Nature Communications, в которой венгерским нейробиологам, кажется, удалось нащупать нейроны, активно вовлеченные в обучение на негативных примерах.

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