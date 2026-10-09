Сила в правде
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Сила в правде

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На берегах Темзы дикая паника от решения Путина. Враг просачивается в Брянскую область, харьковская дорога и зимний расчёт на переправы Киева

На берегах Темзы дикая паника от решения Путина. Враг просачивается в Брянскую область, харьковская дорога и зимний расчёт на переправы Киева

8 октября «Север» взял Аннополье в двух километрах от Петропавловки и открыл выход к трассе на Великий Бурлук.

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