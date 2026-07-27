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Аргументы недели

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Сэм Альтман: человечество уже находится внутри технологической сингулярности

Сэм Альтман: человечество уже находится внутри технологической сингулярности

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сделал сенсационное заявление: по его мнению, человечество уже находится внутри технологической сингулярности — момента, когда развитие искусственного интеллекта становится необратимым и выходит из-под контроля человека.

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