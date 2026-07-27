Сэм Альтман: человечество уже находится внутри технологической сингулярности

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сделал сенсационное заявление: по его мнению, человечество уже находится внутри технологической сингулярности — момента, когда развитие искусственного интеллекта становится необратимым и выходит из-под контроля человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии