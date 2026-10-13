«Гиацинты» ликвидировали боевиков ВСУ у Краснооскольского водохранилища

Минобороны России сообщило об уничтожении живой силы ВСУ в опорных пунктах в районе восточного берега Краснооскольского водохранилища на территории Донецкой Народной Республики.
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